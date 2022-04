Travaux du tram : un calvaire pour les malvoyants et les personnes à mobilité réduite

A Liège si les travaux du tram vous causent des problèmes, il y a des personnes pour qui la situation est devenue un véritable calvaire. On parle ici des personnes malvoyantes pour qui se rendre en ville est devenu trop dangereux. La signalisation change régulièrement et les repères au sol disparaissent. Des trous et des déviations qui rendent leur vie difficile.

Ismaël est mal voyant. Avant le début des travaux du tram, il se rendait tous les jours au travail en bus et tout seul. Une véritable autonomie perdue pour Ismael, mais se déplacer à pied était devenu trop dangereux : " Je dois maintenant prendre le taxi social et cela me coûte plus d’argent. Le problème c’est que les lignes de bus sont modifiées et que la signalisation change tout le temps. Les planches de bois et disposées au sol sont devenues un véritable calvaire pour nous. J’ai perdu l’autonomie que j’avais acquise et je me retrouve comme au début ", explique Ismael.

Le changement de signalisation comme principal problème

Pour l’association " La Lumière ", qui aide et accompagne les personnes malvoyantes, le problème, ce n’est pas seulement les travaux mais surtout le changement presque quotidien de la signalisation : " Les malvoyants mémorisent un trajet bien précis qu’ils effectuent tous les jours. Quand on change ce dernier de sens ou qu’il devient parsemé d’obstacles, ils vont se retrouver perturbés… Le pire reste les trous car on a déjà pris connaissance de deux trois personnes qui sont tombées dans les trous ", nous explique Martine Colla, assistante sociale à " La Lumière ".

Des repères au sol détruit avec les travaux

Des trous qui sont problématiques également pour les personnes à mobilité réduite. Se déplacer en fauteuil dans ces zones de travaux qui s’étendent sur plusieurs dizaines de mètres n’est pas simple. Pour les malvoyants, Martine Colla pointe la problématique des repères au sol détruits lors des travaux : " Il y a des dalles podotactiles qui annoncent l’arrivée d’un passage pour piétons ou d’un danger, mais malheureusement elles sont détruites dans les travaux ou parfois ne mènent plus sur la bonne direction… "

L’ASBL espère un meilleur accompagnement des malvoyants durant les travaux

La ville de Liège avait indiqué à "La Lumière" être consciente du problème, mais ne rien pouvoir faire concrètement. Le cabinet du bourgmestre renvoie au constructeur "Tram’Ardent", qui n’a pas souhaité répondre. Pour Ismael et d’autres malvoyants, l’ASBL espère une meilleure sécurisation des travaux du tram et encourage à la solidarité si vous constatez une personne en difficulté.