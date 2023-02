Travaux du tram de Liège : indemnisation supplémentaire pour les commerçants de Féronstrée

Le chantier du tram liégeois ne devrait pas se terminer avant la fin de l’année, après l’annonce de nouvelles prolongations par le constructeur la semaine dernière. Parmi les points noirs, le secteur en Féronstrée, où le chantier s’est étendu de part et d’autre de la chaussée, trottoirs compris. Ce mercredi, Elisabeth Fraipon, l’échevine du Commerce, annonce que les 67 commerçants de cette rue qui ont rendu un dossier bénéficieront d’aides supplémentaires "la rue a été fort handicapée au niveau de l’accessibilité et il y a eu une action forte des commerçants. Nous les avons rencontrés ce lundi avec Monsieur le Bourgmestre et ils auront droit à une indemnité complémentaire" explique l’échevine. Le montant de ce supplément devrait être proche de l’indemnité initiale de 9500€.