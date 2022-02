Travaux du tram à Liège : remblayage et disparition des trémies

3 de nos tunnels liégeois seront bientôt totalement rayés de la carte pour laisser la place, en surface, au tram.

Sur le tracé du futur tram, les trémies disparaissent les unes après les autres. Les travaux avancent bon train puisque, sur le boulevard d'Avroy, la trémie Charlemagne est déjà totalement remblayée. On va bientôt pouvoir y installer la plateforme du tram. Quant aux 2 autres trémies qui vont disparaître du paysage - la trémie Curtius quai de Maestricht et la trémie Opéra boulevard de la Sauvenière - elles viennent ou sont en passe d'être "voilées", c'est-à-dire murées. Daniel Wathelet, responsable communication du tram : "Comme toutes les trémies, elles n’auront plus la fonction de trémie".

La partie Saint-Lambert, qui remonte donc vers le Cadran, continue de fonctionner.

Et d'étayer : "Il y a d’abord une vérification qui est faite pour les murs existants et les revêtements, pour voir s’il faut les assainir. Par exemple, s’il y a de l’amiante, on pose un voile et puis on commence à remblayer avec des terres qui sont compressées pour éviter qu’il y ait des affaissements après. Dans le cadre de l’opéra, il n’y aura peut-être plus puisque la longueur du tunnel est relativement importante. Une fois qu’elle sera définitivement fermée, que la station électrique sera installée et le remblayage terminé, peut-être qu’on pourra y installer du stockage ou certaines choses, en précisant aussi que la partie Saint-Lambert, qui remonte donc vers le Cadran, elle, continue de fonctionner".

La fermeture définitive de la trémie Opéra côté Sauvenière aura lieu très prochainement, dans le courant du mois de mars.