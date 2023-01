Travaux de modernisation métro : les ponts loin d’être rompus entre Etterbeek et la STIB

D’une réponse de la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) lue en commission Mobilité du parlement, on avait appris mardi que ce report avait engendré un surcoût de 400.000 euros. Les premiers échos de l’échange à ce sujet avec la députée écologiste Isabelle Pauthier n’avait pas fait apparaître que des discussions étaient en cours entre la STIB et la commune au sujet de ce (rare) accès au réseau ferré du métro pour les matériaux et engins de chantier situé entre les stations Thieffry et Hankar.

Se faisant le relais de l’inquiétude pour les habitants, la commune avait été particulièrement échaudée par le déchargement, en septembre dernier, de centaines de tonnes de ballast, sans égard pour la production de poussières peut-être chargées de particules métalliques dues au freinage, et de bruit et en dépit de recommandations émises en juin pour les atténuer.