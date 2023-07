Travaux chaussée de Neerstalle à Uccle : en route pour la deuxième phase de rénovation

Ce projet sera bientôt à l’enquête publique. Bruxelles Mobilité espère obtenir le permis d’urbanisme d’ici fin 2023 et préparer le démarrage du chantier fin 2024. Ce réaménagement est réalisé en lien avec les autres projets sur l’axe : le chantier en cours de la chaussée de Neerstalle entre la rue André Baillon et la chaussée de Ruisbroek (Forest) le renouvellement des voies sur la rue de l’Etoile entre la rue de Stalle et la rue Joseph Rodts qui serait prévu courant 2024-2025.

La Ministre de la Mobilité et des Travaux publics Elke Van den Brandt : "Ces travaux vont permettre de résoudre un des plus gros points noirs du réseau tram de la STIB en matière de vitesse commerciale, d’adapter les arrêts pour les personnes à mobilité réduite, de désimperméabiliser les sols afin de limiter les inondations dans ce creux de vallée et offrir aux riverains des trottoirs plus larges, des traversées piétonnes plus sûres, un quartier plus vert et arboré. Bravo à la STIB, à Bruxelles Mobilité, à la Commune et aux riverains pour l’intelligence collective qui a pu mener à ce beau projet