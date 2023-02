Travaux à la ville haute de Charleroi: circulation et stationnement modifiés

Les travaux de rénovation à la ville haute avancent... Ils entrent dans leur dernière phase. Afin de finaliser le carrefour Boulevard Bertrand / Boulevard Solvay / Boulevard Janson, de nouvelles mesures de circulation sont prises dès ce mois de février et jusqu'en juin 2023.

La circulation dans ce carrefour est interdite.

Des déviations sont mises en place

- Au départ du boulevard Janson via la rue Zénobe Gramme - la rue Clément Lyon - la rue du Mambourg - la place de la Broucheterre - la rue de la Garenne - la rue de l'Ancre.

- Au départ de la rue de l'Ancre via la rue du Fort - la rue de la Garenne - la place de la Broucheterre - la rue du Mambourg - la rue Clément Lyon - la rue Zénobe Gramme.

Interdictions de stationner dans certaines rues

- Rue Zenobe Gramme, l’interdiction de stationner se fera dans le tronçon compris entre le Boulevard Janson et la rue Clément Lyon du coté descendant (numéros pairs).

- Rue Clément Lyon - Rue du Mambourg - Place de la Broucheterre - rue de la Garenne.

- Rue du Fort (tronçon compris entre la rue de l'Ancre et rue de la Garenne) : interdiction de stationner des deux côtés de la chaussée.

Privilégier les transports en commun

Pour éviter les embarras de circulation, les autorités invitent les automobilistes à privilégier les transports en commun et la mobilité douce.

De nombreuses lignes de bus, tram et métros sont en circulation, ainsi que de nombreuses liaisons SNCB via les gares de Charleroi Central et Charleroi Ouest avec accès à la ville haute par le métro ou le City Bus.

Pendant les travaux, la station de métro Beaux-Arts reste ouverte et les bus circulent.

Des cheminements piétons sont mis en place pour rejoindre la Place du Manège et le boulevard Bertrand en toute sécurité.

Fin des travaux au plus tard en décembre 2023

Les tracas engendrés par les travaux titanesques de la ville haute ne seront bientôt qu'un loin souvenir. Même si aucune date précise n'est avancée, une partie des chantiers devrait en effet être terminée pour la rentrée de septembre 2023.

Quoi qu'il en soit, tout doit être finalisé pour décembre 2023, date imposée par l'Europe qui a investi via les fonds d'investissement FEDER 40% de l'enveloppe totale des travaux qui s'élève à 143 millions d'euros.