Travaillez vos jambes et vos fessiers avec le "pistol squat"

Avant de se lancer, il est important de se préparer physiquement. "Ce n'est pas un exercice que je conseillerais à un débutant", souligne celui que se fait appeler @hemtonkiné sur les réseaux sociaux et qui cumule plus de 63.000 abonnés. "Il y a un prérequis de mobilité, de stabilité et de contrôle."

Mal effectué, cet exercice peut blesser l'athlète qui s'y frotte. En plus de perdre l'équilibre et de tomber, on peut s'abîmer le ménisque, un petit coussinet situé entre l'os du tibia et le fémur. Plus rare, le risque d'entorse du genou est présent.

Pour éviter toute blessure, "il faut y aller étape par étape", explique le kinésithérapeute. On peut débuter par des exercices intermédiaires tels que les squats sur deux jambes, pour les moins sportifs.

Pour débuter dans le pistol squat, le spécialiste conseille de limiter l'amplitude, en mettant une chaise par exemple. "Une fois en position, vous descendez; dès que votre fessier effleure la chaise, remontez sur vos appuis", décrit le thérapeute. Pour faciliter le geste, on peut aussi se soutenir par un élastique pour se délester d'une partie de son poids.