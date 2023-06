Travailleurs de la Coupe du monde au Qatar : que sont-ils devenus six mois plus tard ?

Ils sont originaires du Ghana, du Népal ou du Kenya. Ils étaient employés comme ouvrier pour la construction des stades, mais aussi comme gardien et agent de sécurité avant et pendant la Coupe du monde. Leurs conditions de travail avaient été dénoncées à l’époque. Qu’en est-il six mois plus tard ? Le point avec François Graas, coordinateur de campagne chez Amnesty International.

Ce dernier a rencontré 22 hommes embauchés comme agent de sécurité sur le Mondial. Ils auraient été clairement floués sur leurs conditions de travail. "Ce sont des gens à qui on a fait des promesses. Ils sont venus au Qatar en pensant gagner un salaire plus élevé que ce qu’ils ont reçu, dans des conditions différentes de celles qu’ils ont pu vivre. Six mois après, rien n’a été fait pour réparer les torts causés à ces gens."

Quand on voit ce qu’ils ont dû payer pour partir et ce qu’ils ont reçu sur place, le calcul n’est pas intéressant.

Ces travailleurs ont parfois dû contracter des emprunts aux taux d’intérêt très élevés pour pouvoir payer des tests de recrutement considérables et illégaux – comme pour des tests Covid ou un contrôle de casier judiciaire – sans jamais être remboursés, contrairement à ce qu’on leur avait dit.

"Étant donné que ces tests de recrutement étaient illégaux au Qatar, ces gens ont payé des agences de recrutement de leur pays d’origine en pensant investir pour gagner de l’argent. En fin de compte, quand on voit ce qu’ils ont payé avant de partir et ce qu’ils ont reçu sur place, le calcul n’est pas tellement intéressant pour eux", explique François Grasse.