Travailler moins pour vivre mieux : la semaine de quatre jours séduit en France

Plus de 47.000 km de trajets quotidiens par an ont été économisés, une bonne chose pour l'empreinte carbone. Et la productivité est partie à la hausse. Le personnel a "appris à se réorganiser" en étant "plus concentré" sur les tâches essentielles, selon la direction.

"Il faut tout de même réussir à faire rentrer sa semaine de 35 heures dans 32 heures. Donc, forcément, c'est plus intense et peut-être un peu plus stressant", reconnaît la directrice financière et des ressources humaines, Sandrine Da Silva. "J'ai pu faire plus de sport et prendre soin de mon intérieur", apprécie l'une des techniciennes de l'entreprise, Marsia Ramaherison. Parmi les derniers arrivés, Romain Castillo se souvient d'avoir été séduit par la formule lors de son entretien d'embauche : "Cela a introduit une notion nouvelle : avoir du temps pour moi réellement".

Autre PME de la région, Pro-Sima a franchi le pas des quatre jours par semaine en janvier. Mais grâce à un "roulement des jours off", le service d'assistance de ce fournisseur de services informatiques reste ouvert sept jours sur sept. La journée commence dorénavant 45 minutes plus tôt, à 8h15 au lieu de 9h, pour se terminer comme avant à 18h. La pause de midi a été réduite de deux heures à une heure.