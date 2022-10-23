Travailler en Belgique - tous nos articles

Від початку війни Бельгія прийняла понад 50 тисяч українців: близько 30 тисяч у Фландрії, 7 тисяч у Брюсселі та 13 тисяч у Валлонії. Багато з них шукають роботу. Завдання далеко не з легких. Ось список статей, у яких представлено основні ресурси та процедури, яких слід дотримуватися.

Кожен із трьох регіонів, що входять до складу Бельгії, має власну службу зайнятості, яка також називається "регіональним агентством зайнятості": VDAB у Фландрії, Forem у Валлонії та Actiris у Брюссельському столичному регіоні. Якщо ви бажаєте отримати підтримку однієї з цих організацій у пошуку роботи, перш за все зареєструйтеся в службі зайнятості у вашому регіоні.

Регіональні служби зайнятості

Ми нагадуємо вам про різні кроки, які слід виконати в цих статтях:

https://www.rtbf.be/article/poshuk-roboti-rechercher-un-emploi-11062114

https://www.rtbf.be/article/poslugi-yaki-dopomozhut-ukraintsyam-znayti-robotu-10986498

https://www.rtbf.be/article/skilki-ukraintsiv-znayshli-robotu-v-belgii-combien-dukrainiens-travaillent-en-belgique-11049933

Jobs4hope & Jobsforukraine

З 24 лютого для підтримки українців у пошуку роботи з’явилися й інші види структур. Це, наприклад, випадок "Jobs4hope" & "Jobsforukraine", платформи, яка з’єднує шукачів роботи українського походження з бельгійськими роботодавцями:

https://www.rtbf.be/article/jobs4hope-sayt-yakiy-dopomagae-ukraintsyam-znayti-robotu-10982163

EU Talent Pool Pilot

Європейська ініціатива "EU Talent Pool Pilot", допоможе вам створити своє резюме та поділитися своїми навичками з більш ніж 4000 ретельно відібраними роботодавцями, а також з членами та партнерами EURES, європейськими службами зайнятості. Вся інформація на цій сторінці:

https://eures.ec.europa.eu/eu-talent-pool-pilot_en

Галузі де бракує робочої сили

У Бельгії є багато галузей де не визтачає робочої сили, їх називають дефіцитними професіями, тому пропозиція на них перевищує попит. У цій категорії ми знаходимо як ручні роботи, так і функції на відповідальних посадах, від будівництва до ІТ, а також у сфері готельного бізнесу та хореки. Регіональні служби зайнятості проводять безкоштовне навчання за дефіцитними професіями! Додаткова інформація в цій статті:

https://www.rtbf.be/article/bezkoshtovne-navchannya-dlya-defitsitnikh-profesiy-u-belgii-des-formations-gratuites-pour-les-metiers-en-penurie-11018226

"Cité des métiers"

Для шукачів роботи, які живуть у Брюсселі, Cité des Métiers є важливим місцем, яке надає свої ресурси та послуги безкоштовно:

https://www.rtbf.be/article/misto-profesiy-la-cite-des-metiers-11062890

Вакації

Охорона здоров'я, транспорт, переклад, будівництво... Деякі сектори нещодавно організували конкретні інформаційні чи рекрутингові кампанії. У цих статтях представлені деякі з них:

https://www.rtbf.be/article/infosesiya-po-pitannyu-pratsyuvati-v-sektori-okhoroni-zdorov-ya-u-bryusseli-seance-d-information-sur-le-travail-dans-le-secteur-de-la-sante-a-bruxelles-11070264

https://www.rtbf.be/article/nabir-100-cholovik-yaki-volodiyut-ukrainskoyu-taabo-rosiyskoyu-ta-frantsuzkoyu-movami-recrutement-dune-centaine-de-personnes-parlant-lukrainien-etou-le-russe-et-le-francais-11071000

https://www.rtbf.be/article/rekrutingova-kampaniya-v-infrabel-campagne-de-recrutement-chez-infrabel-11074604

https://www.rtbf.be/article/vidkriyte-dlya-sebe-kar-eru-v-transportnomu-sektori-decouvrir-les-metiers-du-secteur-des-transports-11075753

Остерігайтеся фальшивих оголошень

Коли ви шукаєте роботу, ви переглядаєте багато оголошень. Остерігайтеся підозрілих і шахрайських пропозицій на роботу... Особливо тих, які орієнтовані на українських жінок:

https://www.rtbf.be/article/pidozrili-anonsi-na-robotu-offres-d-emploi-suspectes-11019001