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Ukraine - Україна

Travailler en Belgique - tous nos articles

il y a 58 minutesTemps de lecture6 min
Par Catherine Tonero

Від початку війни Бельгія прийняла понад 50 тисяч українців: близько 30 тисяч у Фландрії, 7 тисяч у Брюсселі та 13 тисяч у Валлонії. Багато з них шукають роботу. Завдання далеко не з легких. Ось список статей, у яких представлено основні ресурси та процедури, яких слід дотримуватися.

Кожен із трьох регіонів, що входять до складу Бельгії, має власну службу зайнятості, яка також називається "регіональним агентством зайнятості": VDAB у Фландрії, Forem у Валлонії та Actiris у Брюссельському столичному регіоні. Якщо ви бажаєте отримати підтримку однієї з цих організацій у пошуку роботи, перш за все зареєструйтеся в службі зайнятості у вашому регіоні.

Регіональні служби зайнятості

Ми нагадуємо вам про різні кроки, які слід виконати в цих статтях:

https://www.rtbf.be/article/poshuk-roboti-rechercher-un-emploi-11062114

https://www.rtbf.be/article/poslugi-yaki-dopomozhut-ukraintsyam-znayti-robotu-10986498 

https://www.rtbf.be/article/skilki-ukraintsiv-znayshli-robotu-v-belgii-combien-dukrainiens-travaillent-en-belgique-11049933

Jobs4hope & Jobsforukraine

З 24 лютого для підтримки українців у пошуку роботи з’явилися й інші види структур. Це, наприклад, випадок "Jobs4hope" & "Jobsforukraine", платформи, яка з’єднує шукачів роботи українського походження з бельгійськими роботодавцями:

https://www.rtbf.be/article/jobs4hope-sayt-yakiy-dopomagae-ukraintsyam-znayti-robotu-10982163 

EU Talent Pool Pilot

Європейська ініціатива "EU Talent Pool Pilot", допоможе вам створити своє резюме та поділитися своїми навичками з більш ніж 4000 ретельно відібраними роботодавцями, а також з членами та партнерами EURES, європейськими службами зайнятості. Вся інформація на цій сторінці:

https://eures.ec.europa.eu/eu-talent-pool-pilot_en 

Галузі де бракує робочої сили

У Бельгії є багато галузей де не визтачає робочої сили, їх називають дефіцитними професіями, тому пропозиція на них перевищує попит. У цій категорії ми знаходимо як ручні роботи, так і функції на відповідальних посадах, від будівництва до ІТ, а також у сфері готельного бізнесу та хореки. Регіональні служби зайнятості проводять безкоштовне навчання за дефіцитними професіями! Додаткова інформація в цій статті:

https://www.rtbf.be/article/bezkoshtovne-navchannya-dlya-defitsitnikh-profesiy-u-belgii-des-formations-gratuites-pour-les-metiers-en-penurie-11018226

"Cité des métiers"

Для шукачів роботи, які живуть у Брюсселі, Cité des Métiers є важливим місцем, яке надає свої ресурси та послуги безкоштовно:

https://www.rtbf.be/article/misto-profesiy-la-cite-des-metiers-11062890

Вакації

Охорона здоров'я, транспорт, переклад, будівництво... Деякі сектори нещодавно організували конкретні інформаційні чи рекрутингові кампанії. У цих статтях представлені деякі з них:

https://www.rtbf.be/article/infosesiya-po-pitannyu-pratsyuvati-v-sektori-okhoroni-zdorov-ya-u-bryusseli-seance-d-information-sur-le-travail-dans-le-secteur-de-la-sante-a-bruxelles-11070264 

https://www.rtbf.be/article/nabir-100-cholovik-yaki-volodiyut-ukrainskoyu-taabo-rosiyskoyu-ta-frantsuzkoyu-movami-recrutement-dune-centaine-de-personnes-parlant-lukrainien-etou-le-russe-et-le-francais-11071000

https://www.rtbf.be/article/rekrutingova-kampaniya-v-infrabel-campagne-de-recrutement-chez-infrabel-11074604 

https://www.rtbf.be/article/vidkriyte-dlya-sebe-kar-eru-v-transportnomu-sektori-decouvrir-les-metiers-du-secteur-des-transports-11075753

Остерігайтеся фальшивих оголошень

Коли ви шукаєте роботу, ви переглядаєте багато оголошень. Остерігайтеся підозрілих і шахрайських пропозицій на роботу... Особливо тих, які орієнтовані на українських жінок:

https://www.rtbf.be/article/pidozrili-anonsi-na-robotu-offres-d-emploi-suspectes-11019001

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Plus de 50 000 Ukrainiens ont été accueillis en Belgique depuis le début de la guerre: environ 30 000 en Flandre, 7 000 à Bruxelles et 13 000 en Wallonie. Parmi eux, beaucoup cherchent un emploi. Une mission loin d'être facile. Voici une liste d'articles présentant les principales ressources et démarches à suivre. 

Chacune des trois régions qui composent la Belgique a son propre service de l’emploi, aussi appelé "agence régionale pour l’emploi": le VDAB en Flandre, le Forem en Wallonie, et Actiris en Région de Bruxelles-Capitale. Si vous souhaitez vous faire épauler par l'un de ces organismes dans votre recherche d'emploi, première étape: s'enregistrer auprès de l'agence pour l'emploi de votre région.

Agences régionales pour l'emploi

On vous rappelle les différentes démarches à suivre dans ces articles:

https://www.rtbf.be/article/poshuk-roboti-rechercher-un-emploi-11062114

https://www.rtbf.be/article/poslugi-yaki-dopomozhut-ukraintsyam-znayti-robotu-10986498 

https://www.rtbf.be/article/skilki-ukraintsiv-znayshli-robotu-v-belgii-combien-dukrainiens-travaillent-en-belgique-11049933

Jobs4hope & Jobsforukraine

D'autres types de structures ont vu le jour depuis le 24 février, pour accompagner les Ukrainiens dans leur recherche de travail. C'est par exemple le cas de "Jobs4hope" ou de "Jobsforukraine", des plateformes qui connectent les demandeurs d'emploi d'origine ukrainienne aux employeurs belges:

https://www.rtbf.be/article/jobs4hope-sayt-yakiy-dopomagae-ukraintsyam-znayti-robotu-10982163 

https://jobsforukraine.be/en/ 

EU Talent Pool Pilot 

Initiative européenne, l’outil "EU Talent Pool Pilot" vous aide à créer votre CV et partager vos compétences avec plus de 4000 employeurs soigneusement sélectionnés, ainsi qu’avec les membres et partenaires d'EURES, les services européens de l’emploi. Toutes les informations sur cette page:

https://eures.ec.europa.eu/eu-talent-pool-pilot_en 

Métiers en pénurie

En Belgique, de nombreux métiers sont en manque de personnel, on les appelle les métiers en pénurie, pour lesquels l'offre est donc plus grande que la demande. On retrouve dans cette catégorie tant des métiers manuels que des fonctions dans des postes à responsabilité, de la construction à l'IT en passant par l'horeca. Les offices régionaux de l'emploi dispensent des formations gratuites pour certaines professions en pénurie! Toutes les infos dans cet article:

https://www.rtbf.be/article/bezkoshtovne-navchannya-dlya-defitsitnikh-profesiy-u-belgii-des-formations-gratuites-pour-les-metiers-en-penurie-11018226

"Cité des Métiers"

Pour les demandeurs d'emploi habitant Bruxelles, la Cité des Métiers est un lieu incontournable, qui met ses ressources et services à disposition gratuitement:

https://www.rtbf.be/article/misto-profesiy-la-cite-des-metiers-11062890

Recrutement

Santé, transports, traduction, construction... Certains secteurs ont récemment organisé des campagnes d'information ou de recrutement spécifiques. Ces articles en présentent quelques-unes:

https://www.rtbf.be/article/infosesiya-po-pitannyu-pratsyuvati-v-sektori-okhoroni-zdorov-ya-u-bryusseli-seance-d-information-sur-le-travail-dans-le-secteur-de-la-sante-a-bruxelles-11070264 

https://www.rtbf.be/article/nabir-100-cholovik-yaki-volodiyut-ukrainskoyu-taabo-rosiyskoyu-ta-frantsuzkoyu-movami-recrutement-dune-centaine-de-personnes-parlant-lukrainien-etou-le-russe-et-le-francais-11071000

https://www.rtbf.be/article/rekrutingova-kampaniya-v-infrabel-campagne-de-recrutement-chez-infrabel-11074604 

https://www.rtbf.be/article/vidkriyte-dlya-sebe-kar-eru-v-transportnomu-sektori-decouvrir-les-metiers-du-secteur-des-transports-11075753

Attention fausses annonces

Quand on est à la recherche d'un emploi, on épluche de nombreuses annonces. Attention aux offres d'emploi suspectes et frauduleuses... Particulièrement celles ciblant les femmes ukrainiennes:

https://www.rtbf.be/article/pidozrili-anonsi-na-robotu-offres-d-emploi-suspectes-11019001

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