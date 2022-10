Travailler en Belgique - tous nos articles

Plus de 50 000 Ukrainiens ont été accueillis en Belgique depuis le début de la guerre: environ 30 000 en Flandre, 7 000 à Bruxelles et 13 000 en Wallonie. Parmi eux, beaucoup cherchent un emploi. Une mission loin d'être facile. Voici une liste d'articles présentant les principales ressources et démarches à suivre.

Chacune des trois régions qui composent la Belgique a son propre service de l’emploi, aussi appelé "agence régionale pour l’emploi": le VDAB en Flandre, le Forem en Wallonie, et Actiris en Région de Bruxelles-Capitale. Si vous souhaitez vous faire épauler par l'un de ces organismes dans votre recherche d'emploi, première étape: s'enregistrer auprès de l'agence pour l'emploi de votre région.

Agences régionales pour l'emploi

On vous rappelle les différentes démarches à suivre dans ces articles:

https://www.rtbf.be/article/poshuk-roboti-rechercher-un-emploi-11062114

https://www.rtbf.be/article/poslugi-yaki-dopomozhut-ukraintsyam-znayti-robotu-10986498

https://www.rtbf.be/article/skilki-ukraintsiv-znayshli-robotu-v-belgii-combien-dukrainiens-travaillent-en-belgique-11049933

Jobs4hope & Jobsforukraine

D'autres types de structures ont vu le jour depuis le 24 février, pour accompagner les Ukrainiens dans leur recherche de travail. C'est par exemple le cas de "Jobs4hope" ou de "Jobsforukraine", des plateformes qui connectent les demandeurs d'emploi d'origine ukrainienne aux employeurs belges:

https://www.rtbf.be/article/jobs4hope-sayt-yakiy-dopomagae-ukraintsyam-znayti-robotu-10982163

https://jobsforukraine.be/en/

EU Talent Pool Pilot

Initiative européenne, l’outil "EU Talent Pool Pilot" vous aide à créer votre CV et partager vos compétences avec plus de 4000 employeurs soigneusement sélectionnés, ainsi qu’avec les membres et partenaires d'EURES, les services européens de l’emploi. Toutes les informations sur cette page:

https://eures.ec.europa.eu/eu-talent-pool-pilot_en

Métiers en pénurie

En Belgique, de nombreux métiers sont en manque de personnel, on les appelle les métiers en pénurie, pour lesquels l'offre est donc plus grande que la demande. On retrouve dans cette catégorie tant des métiers manuels que des fonctions dans des postes à responsabilité, de la construction à l'IT en passant par l'horeca. Les offices régionaux de l'emploi dispensent des formations gratuites pour certaines professions en pénurie! Toutes les infos dans cet article:

https://www.rtbf.be/article/bezkoshtovne-navchannya-dlya-defitsitnikh-profesiy-u-belgii-des-formations-gratuites-pour-les-metiers-en-penurie-11018226

"Cité des Métiers"

Pour les demandeurs d'emploi habitant Bruxelles, la Cité des Métiers est un lieu incontournable, qui met ses ressources et services à disposition gratuitement:

https://www.rtbf.be/article/misto-profesiy-la-cite-des-metiers-11062890

Recrutement

Santé, transports, traduction, construction... Certains secteurs ont récemment organisé des campagnes d'information ou de recrutement spécifiques. Ces articles en présentent quelques-unes:

https://www.rtbf.be/article/infosesiya-po-pitannyu-pratsyuvati-v-sektori-okhoroni-zdorov-ya-u-bryusseli-seance-d-information-sur-le-travail-dans-le-secteur-de-la-sante-a-bruxelles-11070264

https://www.rtbf.be/article/nabir-100-cholovik-yaki-volodiyut-ukrainskoyu-taabo-rosiyskoyu-ta-frantsuzkoyu-movami-recrutement-dune-centaine-de-personnes-parlant-lukrainien-etou-le-russe-et-le-francais-11071000

https://www.rtbf.be/article/rekrutingova-kampaniya-v-infrabel-campagne-de-recrutement-chez-infrabel-11074604

https://www.rtbf.be/article/vidkriyte-dlya-sebe-kar-eru-v-transportnomu-sektori-decouvrir-les-metiers-du-secteur-des-transports-11075753

Attention fausses annonces

Quand on est à la recherche d'un emploi, on épluche de nombreuses annonces. Attention aux offres d'emploi suspectes et frauduleuses... Particulièrement celles ciblant les femmes ukrainiennes:

https://www.rtbf.be/article/pidozrili-anonsi-na-robotu-offres-d-emploi-suspectes-11019001