Travailler avec l’intelligence artificielle nous rendrait malheureux.

Les prouesses des logiciels d’intelligence artificielle suscitent l’intérêt des patrons et des managers, qui y voient une opportunité d’accroître la productivité de leurs collaborateurs. Mais une nouvelle étude les met en garde quant au coût psychologique de ces nouvelles technologies.

Une équipe de chercheurs internationale a mené quatre expériences auprès de 794 employés vivant à Taïwan, en Indonésie, en Malaisie et aux États-Unis et évoluant dans différents secteurs d’activité. Certains participants travaillent comme ingénieurs au sein d’une entreprise biomédicale taïwanaise tandis que d’autres sont employés dans une société indonésienne de gestion immobilière qui utilise des logiciels d’intelligence artificielle pour estimer des propriétés ou gérer les portefeuilles clients.

Les scientifiques ont demandé aux salariés d’évaluer leurs degrés de solitude et d’anxiété ainsi que leur sentiment d’appartenance à l’entreprise depuis qu’ils utilisent l’IA dans leurs tâches professionnelles. Ils ont également été interrogés sur la qualité de leur sommeil et la quantité d’alcool qu’ils boivent une fois leur journée de travail finie. Le but ? Déterminer si l’introduction de cette nouvelle technologie sur leur lieu de travail nuit à leur bien-être personnel et à leur qualité de vie.