Travail : trois (bonnes) habitudes à prendre pour une rentrée sans stress.

La randonnée, la natation et autres activités estivales vous ont maintenu en pleine forme pendant les vacances. Autant dire que rester sept heures assis sur une chaise vous semblera sans doute tout à fait inconfortable dès le retour au travail. D'où l'importance d'adopter une bonne posture assise, comme le rappelle l'Institut français de recherche et de sécurité (INRS). "S’il n’existe pas de posture idéale, il existe une posture assise de moindre inconfort pour le travail sur écran", peut-on lire sur son site.

Il s'agit notamment de positionner l'écran à une distance comprise entre 50 et 70 cm (selon sa taille et sa résolution) des yeux mais aussi et surtout de faire en sorte, grâce à une assise adaptée, de maintenir le dos bien droit, de positionner les pieds à plat sur un support (sol ou repose-pieds) ou d'aligner les mains avec les avant-bras. Il convient par ailleurs de ne pas disposer le clavier au bord du bureau (une distance de 10 à 15 cm est requise) et de placer le haut de l'écran de l'ordinateur pile en face des yeux.