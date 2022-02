Travail de nuit : ce qui va changer et ce qui ne change pas

Un assouplissement de la procédure pour le travail de 20 heures à minuit. Aujourd’hui, toute mise en place du travail de nuit dans une entreprise doit faire l’objet d’une Convention Collective de Travail, négociée entre patrons et syndicats, et implique une modification du règlement de travail. Demain, la procédure sera simplifiée : la mise en place d’un travail en première partie de nuit (jusqu’à minuit) n’impliquera plus la modification du règlement de travail mais devra toujours faire l’objet d’une CCT.