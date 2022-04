"Travail d’artisan et bonne camaraderie": un stage de coutellerie pour les grands à la forge d’Ostiches

Faites votre couteau vous-même dans une forge du dix-neuvième siècle. Ce stage original est accessible aux adultes chaque mercredi. Il y a lieu à Ostiches (Ath) et il fonctionne très bien ces derniers mois. Il faut dire que les confinements sont passés par là, ainsi que certaines émissions à succès, comme "Le meilleur forgeron".

"Le Covid a donné du temps libre aux gens lors des confinements. Ils cherchaient des activités. Beaucoup sont venus découvrir la coutellerie et certains y ont pris goût. Aujourd’hui, on a environ soixante membres actifs" explique Stephan Vanthuyne, formateur et président de La Forge. Et parmi eux, quelques femmes. "On en a trois actuellement. Il n’y a pas de préjugés ici ni de prérequis particuliers. Bienvenue à tous et à toutes…"