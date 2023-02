"Traqueurs de Nazis" : Oldelaf et Arnaud Joyet dans un spectacle inclassable

Dans Le Mug, rencontre avec Oldelaf, le célèbre chanteur de rock, présent en Belgique pour un nouveau spectacle en duo avec Arnaud Joyet, comédien et metteur en scène, musicien et interprète. Traqueurs de Nazis, un spectacle drôle et engagé, à découvrir ce vendredi 3 février à Braine-Le-Comte et le 25 mars à Namur.