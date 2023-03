Trapper Schoepp ''Siren Songs'' pur joyau de l’americana et du folk

Nous sommes au bord du lac Michigan, à Milwaukee, la ville la plus peuplée de l’état du Wisconsin. Originaire du Minnesota, mais installé à Milwaukee, nous retrouvons un jeune auteur-compositeur ultra-talentueux Trapper Schoepp !

Une escapade à Milwaukee vaut vraiment le détour. La ville connue pour sa scène artistique dynamique, avec de nombreux festivals de musique et d'arts visuels tout au long de l’année. Son architecture, son histoire industrielle et ses musées comme le fameux Harley-Davidson Museum, consacré à l’emblématique moto.

C’est après un accident de BMX que sa mère inscrit Trapper à des cours de guitare comme "passe-temps plus sûr", il découvre la chanson de Bob Dylan ''Hurricane'' et décide de devenir musicien, une révélation. Il monte un groupe, avec son frère, à l’âge de 17 ans, puis, deux ans plus tard, il crée Trapper Schoepp and The Shades, nous sommes en 2007.