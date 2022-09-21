Збій громадського транспорту | Transports en communs perturbés

Цієї середи, 21 вересня, профспілки закликали провести день дій щодо купівельної спроможності на національному рівні. У Брюсселі проходить мітинг у Брюсселі, спостерігаються збої в роботі деяких мереж громадського транспорту.

З боку громадського транспорту Валлонії, TECs, агенти, які беруть участь у день акцій, запланованих на середу, 21 вересня. Тому є перебої.

У Шарлеруа скасовано багато маршрутів на значній частині ліній регіону.

У Льєж-Верв'є також очікуються великі збої. Порушено багато ліній Те ж саме в Намюр-Люксембург.

Зі сторони Брюсселя STIB попередила своїх користувачів, що збої очікуються весь день. На своєму сайті STIB повідомляє, що очікуються перебої в русі трамваїв, автобусів і метро через участь деяких співробітників STIB. Проїзд ходи також вплине на рух кількох трамвайних та автобусних ліній. STIB запрошує своїх користувачів вжити всіх необхідних заходів обережності та організувати себе відповідно, наскільки це можливо.

З метою максимально якісного інформування про стан ситуації, СТІБ відкрив свій Контакт-центр: 070/23.20.00. Веб-сайт www.stib.brussels і додаток STIB інформуватимуть мандрівників, а також сторінка у Facebook (facebook.com/lastib) і акаунт у Twitter (@stibmivb).

Що стосується поїздів, SNCB наразі не повідомляє про страйк. У середу потяги курсуватимуть у звичайному режимі.