Збій громадського транспорту | Transports en communs perturbés

Ce mercredi 21 septembre, les syndicats ont appelé à une journée d’action pour le pouvoir d’achat au niveau national. Un rassemblement à Bruxelles a lieu à Bruxelles et des perturbations sont observées sur certains réseaux de transport en commun.

Du côté des transports en commun wallon, les TEC, les agents qui participent à la journée d’actions prévue ce mercredi 21 septembre. Il y a donc des perturbations.

A Charleroi, de nombreux parcours sont supprimés sur une grande partie des lignes de la région.

A Liège-Verviers, on s’attend aussi à d’importantes perturbations. De nombreuses lignes sont impactées. Même chose à Namur-Luxembourg.

Du côté de Bruxelles, la STIB a prévenu ses usagers que des perturbations étaient attendues toute la journée. Sur son site, la STIB informe que des perturbations sont attendues au niveau de la circulation des trams, bus et métros en raison de la participation d’une partie du personnel de la STIB. Le passage du cortège aura aussi un impact sur la circulation de plusieurs lignes de tram et de bus. La STIB invite ses usagers à prendre toutes les précautions nécessaires et à s’organiser en conséquence dans la mesure du possible.

Afin d’informer au mieux de l’état de la situation, la STIB a ouvert son Contact Center : 070/23.20.00. Le site internet www.stib.brussels et l’application STIB informeront en continu les voyageurs, tout comme la page Facebook (facebook.com/lastib) et le compte Twitter (@stibmivb).

Du côté des trains, la SNCB il n’y a pas de préavis de grève pour l’instant. Les trains rouleront normalement ce mercredi.