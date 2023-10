Il se confirme par ailleurs que 2024 sera l’année de mise en œuvre de la réforme du secteur des maisons de repos et de soins enclenchée par le vote de l’ordonnance il y a un an. Cela se traduira par davantage de moyens par résident pour améliorer la qualité et l’humanité de la prise en charge, comme recommandé par les commissions spéciales Covid.

Le Plan social-santé intégré sera aussi mis en œuvre via la réforme et le renforcement de la première ligne de soins au plus près des Bruxelloises et Bruxellois (décret ambulatoire Cocof, décret-ordonnance conjoints sur le PSSI et la structuration de la première ligne sur base territoriale : quartiers et bassins d’aide et de soins). Le renforcement de la première ligne de soins de santé se poursuivra en 2024, avec un budget augmenté de 6 millions d’euros.