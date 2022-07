Transportez vos papilles direction la Méditerranée grâce à ce thon mariné du chez Daniel dans "Fait Maison !"

Disposez les steaks de thon dans un plat et badigeonnez-les d’huile d’olive. Parsemez-les de Ras El Hanout. Laissez mariner 30 minutes.

Réalisez une purée de pomme de terre (cuire vos pommes de terre dans de l’eau salée et écrasez-les) , ajoutez du maïs, la menthe, un filet d’huile d’olive et le beurre. Poivrez et salez, mélangez le tout.

Pour la sauce, mélangez au yaourt, de l’ail frais, des jeunes oignons, sel et poivre

Pour la cuisson du thon, faites-les griller à la plancha 2 à 3 min de chaque côté.

C’est prêt, bon appétit !