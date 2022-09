Transport scolaire en enseignement spécialisé : le problème n’est pas entièrement résolu à Bruxelles

Actuellement, tous les enfants en voiturette inscrits sont pris en charge par le Transport Scolaire.

Les nouvelles pistes à l’étude (camionnettes, revalorisation tarifaire), de même que le démarrage prochain de trajets effectués par la STIB ou des trajets à pied accompagnés devraient permettre d’apporter de nouvelles réponses "dans des délais raisonnables".

Le ministre-président, en charge de cette compétence au sein de la Commission Communautaire française, concède que l’on est toujours dans une gestion "de crise" avec des solutions prises en urgence, dont certaines sont prévues jusqu’au congé de Toussaint. Certaines mesures devront donc être concrétisées de manière plus pérenne.

"Dès que la crise sera passée, il conviendra de donner un coup d’accélérateur à la réforme structurelle du Transport scolaire, sur base des conclusions de l’audit qui lui a été consacré. Cela passera nécessairement par le renforcement des alternatives au "tout au bus". L’objectif reste de travailler en concertation avec les écoles et dans le cadre de la commission consultative et être prêts aux vacances de printemps au plus tard, pour que les parents soient informés à temps pour la rentrée prochaine", a poursuivi Rudi Vervoort.

Celui-ci a enfin assuré que l’administration de la Cocof et ses collaborateurs au cabinet travaillaient sans relâche pour trouver des solutions et limiter au maximum l’impact de cette crise sur les familles, de manière à ce que chaque enfant puisse suivre sa scolarité dans les meilleures conditions.