Transport maritime : une nouvelle liaison ferry entre Zeebruges et l’Ecosse (Rosyth) inaugurée dès 2023

Une nouvelle liaison maritime en ferry entre Zeebruges et le port écossais de Rosyth sera réalité dès 2023. "Il s’agira dans un premier temps de transport de fret mais la possibilité de proposer un transport de passagers est étudié", explique jeudi le bourgmestre de Bruges Dirk De fauw (CD&V).

Une liaison ferry a existé entre Zeebruges et l’Ecosse jusqu’en 2018 et l’incendie sur le Finlandia Seaways. Des discussions ont eu lieu le mois dernier entre les gouvernements flamand et écossais autour de la restauration d’une ligne et elles semblent avoir été fructueuses puisque des ferries circuleront à nouveau dès l’an prochain entre Zeebruges et Rosyth. Ptarmigan Shipping et DFDS ont conclu un accord sur l’exploitation d’une nouvelle route maritime pour ferries.