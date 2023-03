Transport de marchandises : les camions du futur s’inspireront-ils du train ?

En Belgique, le secteur des transports est celui qui émet le plus de gaz à effet de serre. A l’échelle mondiale, le transport de marchandises est responsable à lui seul de 30 à 40% des émissions de CO2 du secteur des transports (bateau, avion et camion confondus). Le secteur est fortement dépendant des énergies fossiles et contribue largement au phénomène de changement climatique. En Belgique et en Wallonie, le transport routier (par camion) est en grande partie responsable des émissions de CO2 (entre 80 et 85% selon le CNCD).

Si le transport était un pays, il se classerait parmi les 10 plus grands émetteurs mondiaux.

En Allemagne, pour contribuer à décarboner le secteur, des ingénieurs de l’équipe Siemens Mobility travaillent depuis 10 ans sur ce qui pourrait être le camion de demain : un camion qui roulerait comme un train, grâce à une caténaire et qui fonctionnerait 100% à l’électricité.

La technologie n’a rien de révolutionnaire puisqu’elle est utilisée depuis la fin du 19e siècle pour les trains et les trams. Les autoroutes de demain pourraient être équipées de ce système, qui rendrait le secteur du transport de marchandises par camion beaucoup moins polluant.

D’autres pays européens s’intéressent au système, dont la Belgique.

"En Flandre, il y a des zones où la qualité de l’air est mauvaise. Autour de nos villes, des ports… Et il est urgent de faire quelque chose." nous explique Toon Wassenberg, spécialiste mobilité chez Siemens mobility Belgium.

Si un pays souhaite adopter le système, il devra néanmoins débourser entre 2 et 3 millions d’euros par kilomètre aménagé. Même si cette technologie ne fera pas diminuer le trafic, elle a en tout cas le mérite d’être tournée vers un avenir plus respectueux de l’environnement.