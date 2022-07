Transport aérien : en Allemagne, Lufthansa annule la quasi totalité de ses vols ce mercredi

Le premier groupe européen du transport aérien Lufthansa va annuler mercredi la "quasi-totalité" de ses vols en Allemagne en raison d’une grève de son personnel au sol, a annoncé l’entreprise dans un communiqué dans un contexte déjà tendu pour l’aviation européenne.

Plus de 130.000 passagers sur près d’un millier de vols au départ et à l’arrivée des deux principaux hubs à Francfort et Munich sont concernés, précise la compagnie allemande au lendemain de l’appel à la grève du syndicat Verdi dans le cadre des négociations salariales.