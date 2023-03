Mais le problème est plus complexe qu’il n’y paraît. C’est toute la chaîne de transmission qui est impactée ! Atrias qui gère 1 million de données par jour n’est pas le seul à mettre en cause. Les fournisseurs d’énergie ont aussi des difficultés pour s’adapter au nouveau système. Les gestionnaires de réseau également, comme Ores, par exemple où environ 20.000 points d’index sont bloqués.

Explications d'Olivier Devolder, directeur du service clients chez Ores : "Ils sont bloqués pour différentes raisons, soit parce qu’entre les différents systèmes, on a des problèmes d’échanges d’informations et il y a beaucoup plus d’informations, de transactions de marché qui passent à travers toute cette chaîne et qui peuvent parfois être dans le mauvais ordre. Et donc ça veut dire que là, on va avoir un blocage. On doit tout remettre dans le bon ordre".