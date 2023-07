Transmettre et célébrer les luttes passées pour la Journée Internationale de la Femme Africaine

Le Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations (CMCLD), en partenariat avec Coopération Éducation Culture (CEC), a organisé sa première édition de la Journée Internationale de la Femme Africaine. L’occasion de dévoiler leur nouvelle exposition "ọkụ : mettre en lumière nos lumières", en co-création avec Florence Akyams et Agnes Kena.

"ọkụ" signifie "lumière incandescente" ou "lumière issue du feu" en langue Igbo du Nigeria, une expression qui fait sens avec l’objectif de l’exposition : mettre en lumière les lumières du passé, c’est-à-dire ces femmes africaines qui ont lutté et résisté pour la liberté et l’émancipation de leur peuple et des femmes du continent.

À l’occasion de la Journée Internationale de la Femme Africaine (JIFA) qui a lieu le 31 juillet, le Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations (CMCLD) a tenu à rendre femmage à ces femmes sans qui cette journée n’existerait pas.

Le 31 juillet 1962, grâce aux mobilisations des femmes du continent africain, la première conférence des Femmes Africaines se déroulait à Dar Es Salaam, en Tanzanie. L’Organisation Panafricaine des Femmes (OPF) naît ce même jour. Il s’agit de la première, et de la plus ancienne organisation féminine africaine à réunir plusieurs associations dans le but de s’allier et promouvoir l’émancipation des femmes africaines. C’est ainsi que les Nations-Unies proclameront officiellement cette date comme étant la JIFA.

Alors, pour célébrer cette journée, quoi de mieux que de se remémorer, et transmettre ces luttes passées, encore trop peu connues ? Pour le Collectif, "leur compréhension du monde et les actes qu’elles ont posés pour le rendre meilleur éclairent aujourd’hui nos chemins de lutte, que nous soyons en diaspora ou sur le continent."