Transition numérique : la Belgique à la traîne, malgré des avancées, selon la Commission européenne

Malgré des améliorations certaines dans la numérisation de ses services publics, de bons résultats en entreprises et une progression tardive sur la 5G, la Belgique reste à la traîne en matière d'infrastructures numériques, tandis que près de la moitié de sa population ne dispose toujours pas de compétences numériques de base.

Tel est le constat dressé mercredi par la Commission européenne dans son premier rapport par pays sur l'état d'avancement de la "Décennie numérique". Cette stratégie de transition numérique fixe des objectifs 2030 en termes de compétences, d'infrastructures et de numérisation des secteurs publics et privés.

En Belgique, le niveau de compétences numériques de base se situe dans la moyenne de l'UE (54%), mais il reste nettement inférieur à l'objectif de 80% fixé dans la Décennie numérique. En infrastructures, la Belgique reste "très en retard" sur la couverture en fibre optique aux résidentiels (17% contre 56%).

Pour la couverture 5G, qui doit atteindre 100% d'ici 2030, "la Belgique a fait des progrès notables", passant de 4% en 2021 à 30% en 2022 dans les zones peuplées. C'est toutefois nettement inférieur à la moyenne européenne de 81%. "Cela s'explique en grande partie par la finalisation tardive de la vente aux enchères du spectre 5G".

Là où la Belgique performe bien, c'est dans la numérisation des entreprises. Les PME disposant au moins d'un niveau d'intensité numérique de base y sont plus nombreuses (77% contre 69% dans l'UE) et l'adoption du "cloud", de l'IA et du big data est aussi meilleure. Quant au secteur public, la progression y est "relativement bonne", avec de bons résultats dans les services publics aux citoyens et aux entreprises, dans les dossiers e-santé, ou dans les systèmes d'identification numérique.