Transition énergétique : les terribles prophéties du patron de Black Rock !

Le changement climatique va secouer tout le monde et également les marchés financiers. Les entreprises qui en doutent encore devraient lire la lettre du patron de Black Rock, le plus grand gestionnaire de fonds au monde.

Je vous en parlais hier encore, Black Rock gère 10.000 milliards de dollars d’actifs et quand son patron américain se déplace à l’étranger, il est reçu comme une rock star auprès des chefs de gouvernements étrangers.

Sa lettre annuelle, la dernière date du 3 février dernier, est lue avec attention, car Black Rock donne ses indications aux grandes entreprises mondiales.

Bien entendu, ces entreprises sont libres de ne pas écouter les recommandations de Black Rock, mais le fonds américain est aussi libre de vendre les actions de ces sociétés qu’il détient en portefeuille. Et ça, ça peut faire mal, très mal, car les autres fonds peuvent imiter Black Rock et vendre aussi leurs actions. Comme disait Jean-Paul Belmondo dans "100.000 dollars au soleil", "quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent".

Et donc, oui, Black Rock, c’est le costaud de 130 kilos qu’il faut écouter pour éviter une beigne, et il dit quoi aux patrons ce grand gaillard ? C’est simple : que les entreprises et notamment celles cotées en Bourse vont connaître un tremblement de terre terrible dû à la transition climatique.

Black Rock compare ce tsunami à l’entrée de la Chine au sein de l’OMC en 2001 - ce n’est donc pas peu dire – et il annonce clairement que son fonds, et évidemment tous les autres, ne financera bientôt plus les activités des entreprises non décarbonées…