Brendan Coolsaet est Chercheur qualifié FNRS à l’UCLouvain. Son projet de recherche JUSTINE porte sur les questions d’égalité et de justice environnementale et de transition écologique en Europe. Il envisage d’abord d’outiller une recherche sur la façon dont se chevauchent les questions environnementales et sociales, et ensuite, d’analyser la façon dont les inégalités environnementales se traduisent dans des revendications politiques par des mouvements activistes. Brendan Coolsaet a cofondé le groupe de recherche JUSTES (JUSTice Ecologiques et Sociale), qui s’intéresse à l’articulation entre les questions écologiques et sociales en Belgique, notamment au travers de l’idée de transition juste. L’équipe multidisciplinaire veut mettre les enjeux de justice au cœur de la transformation écologique et ce, en tirant au préalable les enseignements de la question sociale des 19e et 20e siècles. L’objectif de ce groupe est de viser l’expertise scientifique mais aussi de cocréer des connaissances et des capacités d’action. Différents profils militants, artistes, issus de la recherche ou du travail de terrain s’y rencontrent donc pour partager leurs savoirs.

Brendan Coolsaet est aussi impliqué dans d’autres projets et réseaux de recherche. Ainsi, il participe à l’équipe organisationnelle du Réseau français Justice environnementale, qui rassemble des chercheurs francophones en sciences sociales. Il dirige actuellement le projet " JustConservation " qui analyse la façon dont les préoccupations de justice et d’équité sont abordées par les praticiens de la conservation de la biodiversité et l’influence de ceci sur l’efficacité de la conservation. Ce projet est financé par la Fondation française sur la biodiversité. Dans le projet " Just Scapes ", financé par le consortium européen JPI Climate, il s’intéresse aux défis de justice posés par la transformation des paysages ruraux en Europe.