Transition écologique : le "Plan fédéral de développement durable" manque d’ambition pour le Bureau du Plan

Par ailleurs, le Bureau du Plan pointe les importantes disparités qui subsistent entre les hommes et les femmes en matière de santé, d’accès au travail, de logement… "Chez les femmes, la qualité du logement et l’intégration sur le marché du travail sont à améliorer et chez les hommes, le tabagisme et l’intégration dans l’enseignement", note le rapport. Si certains indicateurs comme l’amélioration de l’espérance de vie et la diminution des suicides tendent dans la bonne direction, ils restent par contre défavorables aux hommes.

"Il y a plusieurs domaines pour lesquels les gouvernements à tous les niveaux doivent envisager des politiques spécifiques afin que tant les femmes que les hommes atteignent les objectifs de développement durable", estime Patricia Delbaere, experte en développement durable au Bureau fédéral du Plan.

Le rapport recommande, notamment, la mise en place de "politiques ambitieuses" en augmentant le recours aux instruments économiques et de régulation ainsi que le développement de modélisations "adaptées aux enjeux du futur" afin de mieux mesurer les impacts des politiques.