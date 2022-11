Transition écologique : 50.000 grandes entreprises européennes devront présenter des rapports de durabilité

Sur la base d’un ensemble de normes qui seront élaborées par la Commission d’ici juin 2023, les plus grandes entreprises (comptant plus de 500 employés) devront déposer leur premier nouveau rapport de durabilité à partir de 2025. À partir de 2026, l’obligation s’appliquera également aux petites entreprises (mais comptant plus de 250 employés et/ou un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros et/ou des actifs d’une valeur de 20 millions d’euros) et, à partir de 2027, aux PME cotées en bourse. Toutefois, ces PME pourront toujours utiliser une clause d’exemption jusqu’en 2028.

Les entreprises non européennes seront tenues de présenter un rapport de durabilité si elles réalisent un chiffre d’affaires de plus de 150 millions d’euros dans l’UE et si elles y possèdent au moins une filiale ou une succursale.