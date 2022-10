Transition climatique : après le pétrole, une nouvelle dépendance aux métaux stratégiques ?

"Le triangle du pétrole et du gaz (Arabie Saoudite, Russie et Etats-Unis) gouverne le monde depuis quarante ans. Un monopole qui laissera peu à peu place à une bipolarisation du monde entre les Etats-Unis et la Chine, grands utilisateurs des métaux de la transition énergétique", estime Philippe Varin, auteur d’un rapport sur l’approvisionnement de l’industrie française en matière premières minérales.

En Afrique et ailleurs, la Chine et ses entreprises ont pris "40% du contrôle des chaînes de valeur pour les métaux nécessaires à la fabrication de batteries. Ce changement de décor géopolitique sera générateur de tensions sur les métaux", dit-il, en demandant le développement d’une "diplomatie des métaux" dans une optique "de partenariat avec des pays riches en ressources".

Les matières premières stratégiques "pourraient être l’objet d’une confrontation entre la Chine et les États-Unis dans les années à venir," ajoute Emmanuel Hache, prospectiviste au centre de recherche IFP Energies nouvelles.

"Aux prémisses de tous les conflits, on trouve toujours les matières premières en première ligne", souligne le CyclOpe, guide annuel des matières premières, liant par exemple le coup d’Etat en Guinée de 2021 à l’exploitation de la bauxite.