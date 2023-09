Transition alimentaire : les coûts cachés de votre caddie

Mais alors, quelles sont les solutions pour passer aujourd’hui d’un système agro-industriel qui fait peser des coûts importants sur la santé et l’environnement à un modèle agroécologique ? Chez Foodwatch, on pense que le consommateur doit avoir le choix entre un "bon" et un "mauvais" produit en toute connaissance de cause. Pour Jörg Rohwedder, quelqu’un doit payer ! Le prix d’un "mauvais" produit doit augmenter mais il doit y avoir des compensations financières pour les plus démunis. Le système devrait être régulé par les Etats. Il plaide notamment pour l’instauration de taxes sur les pesticides, par exemple : "Actuellement, un produit cultivé avec des pesticides est très bon marché alors que celui qui n’a pas recours à des pesticides est plus cher. Donc, en tant que consommateur, je suis puni lorsque j’achète des produits de meilleure qualité, meilleurs pour l’environnement. Cela devrait être le contraire. Le bon produit devrait être moins cher que le mauvais. Et pour faire en sorte que le mauvais produit soit proposé à un 'vrai prix', il faut un instrument, une taxe, par exemple sur les pesticides ou le CO2. Si on inclut le coût caché maintenant sur ces produits, les prix augmenteront. Mais il faut aussi, en même temps, que les aides sociales et le salaire minimum augmentent. On ne peut pas seulement augmenter le prix de la nourriture mais on doit aussi augmenter les aides sociales pour les plus précarisés."