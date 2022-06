Transit limité des marchandises vers Kaliningrad : la Russie menace, l'Union européenne tempère

Le gouverneur de Kaliningrad, Anton Alikhanov, a pour sa part annoncé lundi que les marchandises ne pouvant plus être acheminées par voie ferrée commenceraient à l'être par la mer "d'ici une semaine".

La région russe de Kaliningrad, sur les bords de la Baltique, est frontalière à l'ouest de la Pologne et à l'est de la Lituanie, deux pays de l'UE qui n'ont pas de frontière avec la Russie mais avec le Bélarus, allié de Moscou et que les trains traversent.