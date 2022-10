Transidentité : quand changer l'apparence de son corps devient nécessaire

En Belgique, toute personne confondue, on estime que la population transgenre représente entre 3 et 5% de la population. Soit, entre 300.000 et 500.000 personnes. La transformation identitaire est une démarche qui se fait sur la durée. Elle commence par une décision personnelle, motivée par la sensation que l’identité de genre ressentie ne correspond pas au genre assigné à la naissance. En général, ce questionnement commence assez tôt dans l’enfance. Le processus commence parfois vers cinq, six ou sept ans, mais en moyenne, le questionnement plus profond arrive à l’âge de l’adolescence.