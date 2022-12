Transgresser les normes de genre dans les musiques actu(elles)

Enquêter sur la manière dont les musiciens et les musiciennes se professionnalisent au sein des musiques actuelles, c'est faire état d'un secteur aux conditions de travail marquées par une importante intermittence qui jalonne les carrières artistiques ainsi qu’une forte fluctuation des contrats de travail.

Cette discontinuité de l’activité artistique impose alors des rythmes de travail difficiles à gérer pour les profesionnel·les du secteur en question. Cette précarité d’emploi est d’autant plus forte au sein des musiques actuelles où prime la règle du cachet et qui pousse à la pratique du travail au noir, a contrario des musiques classiques davantage structurées et organisées,

Il est donc question d’un secteur précaire dans lequel évoluent aussi bien les hommes que les femmes, mais où les secondes vont en parallèle devoir faire face aux normes de genre, génératrices d’inégalités, qui traversent leur carrière. Ces inégalités se manifestent au sein de leur formation musicale avec un impact sur le choix des instruments qu’elles pratiquent ainsi que sur leurs opportunités professionnelles.

Elles vont aussi se voir moins légitimées et moins reconnues avec des rétributions matérielles et symboliques plus faibles que celles des hommes. Ces inégalités vont enfin avoir des répercussions sur leurs expériences professionnelles en tant que musiciennes, notamment par des injonctions sur leur sexualité et leur corps, mais aussi par une constante suspicion à l’égard de leur professionnalisme.