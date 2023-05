Transfusion, un drame qui explore les relations père fils, sur fond de stress post-traumatique d’un vétéran de guerre

Si vous aimez les drames au cinéma et la musique classique (de préférence la musique de Gustav Mahler), "Tár" est le film parfait pour vous. Un film qui sort à présent en DVD. Un magnifique portrait de femme, celui de cette cheffe d’orchestre talentueuse et controversée, Lydia Tár.

Ce film démarre et se conclut par une leçon de musique. Une leçon apprise par cœur et appliquée par Lydia Tár. Au prix de nombreux sacrifices, Lydia Tár est devenue l’une des plus grandes cheffes d’orchestre de la planète… Elle, qui joue maintenant d’égal à égal avec les plus grands chefs, sort bientôt son autobiographie. Et elle s’apprête à enregistrer la 5e symphonie de Gustav Mahler avec son orchestre, l’orchestre philharmonique de Berlin. Cet enregistrement complétera tout son travail sur le compositeur allemand. Un travail reconnu de tous. Alors qu’elle est au sommet, le suicide d’une de ses anciennes solistes l’emmène vers une descente aux enfers…

Si toute cette histoire n’est qu’une fiction, ce film "Tár" raconte on ne peut mieux le monde d’aujourd’hui… et ses contradictions. Le personnage de Tár incarne à merveille la locution "faites ce que je dis, pas ce que je fais". On sent encore toutes les difficultés que cette femme a rencontrées pour être au sommet et, une fois là-haut, toutes ces mains prêtes à la pousser en bas.

Un conte cruel et cynique dans une mise en scène entre gris et noir. Car "Tár" évoque parfaitement les zones d’ombre de la nature humaine. Une nature idéalement jouée par une Cate Blanchett parfaite de la première à la dernière seconde (comme toujours mais ici en mieux) qui s’est investie corps et âme dans ce rôle (elle jour du piano, elle passe de l’anglais à l’allemand en une phrase).