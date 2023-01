Transformer votre voiture en véhicule électrique bon marché, bientôt possible en Belgique

Le rétrofit, c’est la transformation d’un véhicule classique en véhicule électrique. L’Allemagne, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la France ont déjà organisé et encadré la pratique. En Belgique, c’est pour tout bientôt. Et cela pourrait bien être une solution avantageuse.

Fini d’acheter un diesel ou une essence en 2035

L’Europe n’autorisera bientôt plus la vente de voiture thermique. Seuls les véhicules électriques pourront encore être achetés. Mais la difficulté sera grande si l'Union veut alimenter le marché en privilégiant les constructeurs européens et en maintenant des prix acceptables.

Meilleur marché et écologique

Le rétrofit est une des voies alternatives: écologique puisqu’on n’envoie pas à la casse des voitures qui peuvent encore rouler et pas trop chère puisque la transformation est, somme toute, assez simple : enlever le moteur et le réservoir et les remplacer par un moteur électrique et une batterie. Le reste de la voiture ou du fourgon ne change presque pas.

Obstacle légal

Oui mais pour transformer le véhicule, il faut obtenir l’accord du constructeur ou alors le décharger de sa responsabilité. C’est possible si, au niveau régional, le gouvernement prend un arrêté. Le Fédéral doit aussi jouer son rôle et définir les normes techniques qui formeront le cadre légal et qui permettent l’homologation.