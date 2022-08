Transformer les enfants en Minions, la nouvelle tendance TikTok qui fait le buzz

Malgré la déception des plus jeunes, cette tendance fait le buzz et arrive même chez les stars. Sur leur compte commun, Kim Kardashian et sa fille North ont rejoué la tendance. Cette fois, les deux étaient bien au courant du résultat et c'est North qui a réalisé le maquillage sur le visage de sa maman, qui pose fièrement le visage tout jaune. Une chose est sûre, la jeune fille sait mettre en avant les atouts et la beauté de sa maman.

Si vous êtes tentés par ce nouveau maquillage tendance, n'hésitez pas à l'expérimenter sur vous-même comme certains ou à prévenir votre mini modèle pour éviter toute déconvenue.