Transformer les déchets de pommes en éco-matériaux pour revêtir les meubles ou isoler les bâtiments.

Saviez-vous que chaque automne, 125000 tonnes de pommes sont récoltées, broyées et pressées pour en extraire le jus afin de produire des millions de litres de cidre ? Une fois le moût récupéré, les déchets de peaux et de pépins de ces fruits (qui correspondent au marc de pomme) sont difficiles à recycler ou même à jeter car leur potentiel de fermentation très élevé leur fait produire du méthane en grande quantité.

C'est en partant de ce constat que Guillaume Bournigal, artisan diplômé en menuiserie, et Youenn Le Pocréau, designer spécialisé en architecture intérieure et en design immobilier, ont décidé de créer l'entreprise "Adaozañ", ("recycler" ou "revaloriser" en breton). Après plusieurs mois de recherches, les deux Bretons ont réussi à créer un éco-matériau entièrement conçu à partir de déchets de pommes.

Il se présente sous deux formes : le marc de pomme brut, qui ressemble au "cuir végétal", et le marc broyé, plus uniforme et similaire au liège.