Transformer la douche en rituel anti-stress.

Et si la douche lambda disparaissait ? Sur TikTok, plusieurs tendances fleurissent et influencent ce passage obligé de la journée. L'idée n'est plus simplement de se laver mais de s'accorder un vrai moment pour prendre soin de soi. "Everything Shower", "Shower Plant" et dernièrement le "Shower Orange" : toutes ces lubies partagées sur le réseau social chinois ont un point en commun : elles sont salvatrices et aideraient à réduire notre anxiété.

Au fil des années, plusieurs "astuces" pour laver notre corps sont apparues sur le réseau social TikTok. Des internautes incorporent dans cette étape d'apparence basique de nouvelles étapes et quelques spécificités afin de se sentir entièrement bien dans sa peau mais aussi dans sa tête. Fruits, plantes ou encore multiplication des rituels de soin du corps, les internautes rivalisent d'ingéniosité pour faire de la douche une arme anti-stress.