Transformer la basilique de Cointe en centre d’escalade ? "Un déshonneur" selon un historien britannique

Transformer la basilique de Cointe en centre d’escalade, est-ce vraiment une bonne idée ? Pas pour tout le monde. La basilique fait partie du mémorial interallié construit après 1918 pour commémorer la résistance liégeoise à l’attaque allemande. Le mémorial a été payé par une souscription internationale. Vouloir faire de la basilique un lieu d’amusement est irrespectueux explique l’historien britannique d’origine allemande Robin Schäfer.

"C’est undéshonneur ! C’est juste un déshonneur de ne pas arriver à préserver des monuments commémoratifs pendant un siècle. Ces monuments, il faut s’en occuper. De l’argent doit être disponible pour les maintenir debout et pour préserver ce pour quoi on les a érigés.

Une communauté ne peut pas vendre comme ça son héritage à des investisseurs privés. Si on commence à dire que cette église est prête à crouler qu’on n’a pas l’argent pour la réparer donc qu’on la vend à un entrepreneur alors où est-ce qu’on s’arrête ? C’est quoi le prochain monument historique à vendre à Liège ? On va pouvoir faire ça avec n’importe élément du patrimoine ! J’exagère à peine, mais quand Notre-Dame a brûlé les Français ne l’ont pas transformée en restaurant chic !

Que faut-il en faire ? Eh bien, si elle est en mauvais état, si elle risque de crouler, il faut la stabiliser, il faut la réparer et la garder telle quelle, dans la fonction pour laquelle on l’a construite, comme monument commémoratif de la première guerre mondiale !"