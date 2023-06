Transformer l'air sec en eau potable, une méthode prometteuse face aux pénuries d'eau.

Le monde est actuellement confronté à des épisodes de sécheresse inédite, amplifiés par le phénomène climatique El Niño. Alors que le Canada fait face aux feux de forêt les plus ravageurs que le pays a connus au cours de la dernière décennie, les températures mondiales du mois de juin viennent de battre des records, selon les dernières données du programme de l'Union européenne Copernicus.

Toujours selon le service européen, le mois de mai qui vient de s'écouler a été le plus chaud jamais enregistré pour les océans et l'Europe se réchauffe à un rythme deux fois plus rapide que le reste du monde.

Ces épisodes de sécheresse amplifiés et répétés sous l'effet du dérèglement climatique font de plus en plus peser la menace des pénuries d'eau à travers le monde. À tel point que ces dernières années, les innovations scientifiques et technologiques se développent dans plusieurs parties du monde : capter la chaleur des océans, récupérer la vapeur d'eau océanique... Ces techniques visent toutes le même objectif : déployer des solutions peu coûteuses et écologiques pour améliorer l'accès à l'eau potable.