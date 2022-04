Transformer l’air en viande : c’est possible ?

La physicienne Lisa Dyson, a créé un aliment qui a le goût et la texture de la viande, qui ne provient pas d’animaux mais qui est composé à l’aide d’un processus de fermentation à base d’air…

La production de viande est un très grand polluant et si beaucoup de scientifiques disent que devenir tous vegan ou végétariens n’est pas la solution, diminuer sa consommation de viande reste bon pour la planète et pour sa santé.

C’est dans cette optique que la physicienne Lisa Dyson a développé un nouveau processus de création de viande à base d’air. Les viandes de laboratoires sont de plus en plus 'en vogue' et on commence à trouver du poulet artificiel dans des restaurants, notamment en Israel, ou à voir des procédés de fabrication un peu étrange comme cette entreprise qui part du tabac pour créer de la viande.