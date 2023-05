Transformer des câbles en chaussures, l'initiative green et insolite d'une jeune créatrice.

On le sait, la pandémie de Covid-19 a éveillé les consciences et fait de l'upcycling une solution pour lutter contre certains maux de la planète. Trois ans plus tard, tous les secteurs s'y mettent, de l'habillement à la joaillerie en passant par l'industrie de la beauté, la gastronomie ou encore les nouvelles technologies et l'automobile. L'idée ? Faire du neuf avec du vieux en réutilisant des rebuts considérés comme (très) polluants. Le tout donnant parfois lieu à des créations, ou des collections, totalement déroutantes.

On l'a notamment vu avec des jeans fabriqués à partir de déchets du brassage de la bière, des vêtements conçus à partir de sièges, ceintures et pare-brise de voitures, des batteries développées à partir de carapaces de crustacés ou encore des chaussons et sneakers élaborés à partir d'anciens sièges de métros et tramways parisiens. De quoi rendre les déchets plus désirables que jamais.