Transformée en diable rouge, Doja Cat déplaît aux chrétiens

Depuis, la chanteuse continue de s’attirer les foudres de ses fans. Après avoir dit à ceux-ci qu’elle ne les aimait pas et les avoir insultés, plus de 200.000 personnes se sont désabonnées de son compte en 48 heures. La théorie de certains serait que ce ne soit pas réellement Doja Cat qui ait dit cela mais son alter ego, Scarlet, car l’interprète de "Say So" s’amuse à changer de personnalité à chaque fois qu’elle sort un nouvel album. Et Scarlet est diabolique, comme elle l’a bien fait comprendre dans son clip de "Paint The Town Red".

On la voit à plusieurs reprises vêtue de rouge, à côté de la Faucheuse, portant des lentilles rouges, ou encore aux pieds du Diable en personne, son corps peint en gris foncé, ses yeux entièrement noirs et des cornes sur sa tête. Sans parler du refrain : "Mm, she the devil

She a bad lil' bitch, she a rebel", soit "Mm, elle est le Diable, c’est une petite bitch, c’est une rebelle".

Est-ce là sa réponse aux critiques de ses fans ou avait-elle déjà tout prévu il y a bien longtemps ? Dans tous les cas, cette nouvelle sortie n’a fait que renforcer le désamour des chrétiens pour la chanteuse, comme le souligne le site Unilad.

"La nouvelle chanson de Doja Cat parle juste de son adoration pour le diable. Je ne rigole même pas. Que Dieu protège nos enfants", peut-on lire sur Twitter. Ou encore : "Pourquoi est-ce devenu cool de promouvoir le diable ?".

En d’autres termes, ce clip est une preuve que Doja Cat n’a pas fini de faire parler d’elle.