Transformation surprenante et intelligente de 2 petits espaces de vie à Bruxelles

Cette semaine, Cédric et Virginie visitent deux appartements avec plusieurs points communs dont un principal : l’architecte Gautier Taquard ! L’architecte et sa compagne nous reçoivent d’abord chez eux pour nous présenter leur duplex au dernier niveau d’une maison bruxelloise. Délabré et abandonné, l’appartement est aujourd’hui rehaussé et lumineux. Ensuite, découverte d’un projet de Gautier, un magnifique appartement au rez-de-chaussée. Découverte samedi soir sur La Une !