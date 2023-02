Transformation minimaliste toute en douceur d'une maison des années'90 pour une jeune famille

Cette semaine, Cédric et Virginie se rendent à Braine-le-Comte pour découvrir la transformation minimaliste du rez-de-chaussée d’une maison des années 90. Les propriétaires avaient envie de repenser leur zone de vie en simplifiant les espaces, en créant une cuisine ouverte et le tout en douceur pour donner une ambiance apaisante, relaxante et cosy.