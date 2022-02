Transformation détonante et inspirante d’une maison unifamiliale dans la région de Charleroi

Cette semaine, Cédric et Virginie vous emmènent dans la région de Charleroi découvrir la transformation d’une maison unifamiliale de 1938. Rénovation chaleureuse et inspirante pour cette maison dont les performances énergétiques ont été sensiblement améliorées. Caroline et Joël, les propriétaires, ont fait appel à l’architecte d’intérieur Sandrine Devos afin de donner un petit côté peps et coloré à leur maison. Rendez-vous ce samedi pour découvrir cette étonnante transformation.

Architecte : www.sandrinedevos.com

Coussin D3 : www.devosd3.com

Magasin de décoration : wonderfriends.be

Photographe : www.olivierbourgi.com