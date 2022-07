Transformation de l'E25/A25 : la sortie "Coronmeuse" à Liège fermée en août

Cette portion dispose actuellement de 2x2 voies avec bande d'arrêt d'urgence et est longée par l'avenue Georges Truffaut (2x1 voie) d'un côté et par la Meuse, de l'autre. A terme, la zone comprendra deux voies en sortie de ville et une voie pour accéder à la ville. Il s'agit aussi de développer des infrastructures dédiées aux modes doux (cyclistes, piétons) et de verduriser la zone.

Dès le lundi 1er août, la sortie "Coronmeuse" (n°7) sera fermée à la circulation en direction du pont Atlas. Cette fermeture est prévue jusqu'au 31 août. Une déviation sera mise en place via la sortie précédente "Jupille" (n°6).

Selon les prévisions, la nouvelle configuration routière devrait être accessible dès la fin de l'année 2023. Quant à la fin du chantier dans son ensemble, elle est annoncée pour l'été 2024.

L'investissement s'élève à près de 17 millions d'euros (HTVA).