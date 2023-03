Transformation de l'E25/A25 en boulevard urbain à l'entrée de Liège: le chantier avance comme prévu

A l'entrée de Liège, entre le pont-barrage de Monsin et le pont Atlas, l'E25/A25 va être transformée en boulevard urbain. L'objectif est de désengorger la ville. Le chantier avance comme prévu.

Deux fois deux bandes à 50 km/h

Au niveau de l'autoroute E25/A25, l'entrée de la ville subit actuellement d'importantes transformations. "Anciennement, on avait une autoroute. Maintenant, on aura un boulevard urbain, avec deux fois deux bandes à 50 km/h pour rentrer et sortir de Liège" explique Bertrand Daout, directeur de projets chez AB TECH.

Le futur boulevard permettra également d'offrir une infrastructure dédiée aux modes doux et de verduriser la zone.

Regardez ci-dessus notre reportage.

Fin des travaux en 2024